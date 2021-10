Comment bien choisir son orientation ?

C’est l’une des grandes étapes de la vie de votre enfant : trouver sa voie, celle qui lui correspond, celle où il sera heureux ! Mais comment faire ? Comment guider nos enfants ? Comment trouver la bonne formation ? Quels sont les outils à notre disposition ?

Pour tenter de répondre à nos questions, “Circuit Bleu, Côté Experts” a invité Valérie Deflandre, conseillère d'orientation au CIDJ.

Choisir un métier

Et le premier conseil, c’est de ne pas trop mettre la pression sur les épaules de nos adolescents. “Choisir un métier ne va pas les engager sur toute leur vie”. L’important est de repérer leur motivation et leur intérêt sur du moyen terme.

“Il n’y a pas une solution miracle mais différentes méthodes” Copier

Pour choisir un métier, il faut d’abord bien se connaître puis chercher en fonction de ce qui est important pour soi. Il y a quelques temps, le critère principal pour les jeunes était le salaire, aujourd’hui c’est la qualité de vie !

Des jeunes qui aujourd’hui sont très fragilisés par ces 2 dernières années et très confus dans leur choix. “Tout le monde s’est rendu compte du jour au lendemain que tout pouvait être différent”

Pour faciliter les recherches, le CIDJ organise de nombreuses rencontres avec des professionnels pour éveiller certains intérêts et parler du quotidien.

Et sans le bac alors ?

Il ne faut pas désespérer nous rassure Valérie Deflandre. “Je connais plein de personnes qui ont un CAP et qui s’éclatent dans leurs vies”.

“Rater son bac, ça fout un coup au moral quand même” Copier

Valérie Deflandre nous donne quelques secteurs qui embauchent : l’artisanat, plombier, électricien, chauffagiste, hôtellerie restauration, service à la personne, informatique. Mais également les métiers dit “support” dans l'administration, les finances, la gestion d’entreprise...

Les métiers passions, que faire ?

Votre enfant a un domaine de prédilection et il ne voit que par lui. Oui mais... vous avez peur des débouchés.

Pour Valérie Deflandre, il faut soutenir son enfant dans toutes ses passions. Mais une discussion s’impose.

“Il faut voir avec eux où ils vont mettre leurs limites” Copier

Et puis parfois vous avez l’impression que vous devez passer par une école privée, souvent très couteuse. Notre invitée nous rappelle qu’il existe des solutions dans le public pour tous les cursus. “Il y a également l’alternance qui est gratuite”.

“Il y a le prêt étudiant garanti par l’Etat” Copier

Et puis sachez que si votre enfant n’est pas dans la filière de son choix, ce n’est pas trop tard pour réagir. “Jusqu’u mois de décembre, il est possible que des places se libèrent ou que certains établissements proposent des passerelles”.

Et partir à l’étranger ?

Erasmus s’est énormément développé ces dernières années. “Il ne s’adresse plus uniquement aux étudiants mais également aux apprentis, aux salariés, aux demandeurs d’emploi”

“Erasmus est un programme qui demande d'être sélectionné Copier

Quelques conseils

Avant de nous quitter, Valérie Deflandre nous a laissé quelques conseils pour réussir son orientation.

On a vu qu'il fallait apprendre à se connaître et découvrir les grandes familles de métiers. Il faut également être à l’écoute de ses goûts et de sen envies mais sans perdre de vue la faisabilité et la réalité économique. Et puis, il faut repérer le type d’études pour lequel on est fait.