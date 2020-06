Avant de demander votre retraite, il est impératif de vérifier si vous remplissez les conditions de liquidation de votre retraite à taux plein. Pour savoir si vous remplissez les conditions, entrez en contact avec votre caisse de retraite et demandez votre relevé de situation individuelle (RIS). Le relevé de situation individuelle recense l'intégralité de vos droits acquis dans l'ensemble tout au long de votre vie dans les différentes carrières que vous avez pu contracter. Même sans demander ces documents, celui-ci est envoyé tous les 5 ans à compter de vos 35 ans de manière automatique. Au cas ou vous n'auriez jamais reçu ces documents, il est impératif de faire une demande sur le site www.lassuranceretraite.fr/. Il vous faudra au préalable créer un compte et fournir les documents importants à la création de votre compte.

Comment constituer votre dossier de retraite ?

Cyril Lhomme de la Carsat vous explique comment monter votre dossier de retraite Copier

Lors de la réception de vos documents, vérifiez impérativement les écrits. Si la situation et les informations inscrites sont erronées ou si vous remarquez que des trimestres ou des salaires sont manquants. N'hésitez pas à le signaler rapidement pour que la situation soit corrigée rapidement. Sans une correction de votre part, le document sera jugé comme fiable et les informations inscrites seront considérées comme exactes. Il est important de vérifier tout ce qui est inscrit dans le document et de ne pas hésiter à corriger la moindre erreur. Chaque trimestre manquant peut vous faire perdre de l'argent. Les périodes de chômage indemnisées valident aussi des trimestres, en fonction de la durée du chômage.

Pour l'assemblage de votre dossier, n'hésitez pas à le constituer de 4 à 6 mois avant la date de votre départ à la retraite souhaitée. Attention toutefois, la durée de traitement initialement prévu à 4 mois peut parfois durer bien plus longtemps, notamment quand des pièces sont manquantes dans votre dossier

Si vous avez des questions précises sur votre dossier, n'hésitez pas à contacter le 3960.