Comment faire exister les petits commerces grâce à internet ? Avec la CCI de Pau-Béarn

La chambre de commerce et d'industrie de Pau-Béarn se mobilise pour les commerçants. À l'heure du 2éme confinement la situation est de plus en plus difficile et la perspective de Noel n'ajoute pas une note d'optimisme. Et si on pouvait sauver les meubles avec le numérique ?

Comment les entreprises, les commerçants peuvent faire pour exister sur le net ? Quelles sont les possibilités qui s'offrent à eux ? Il y en a des gratuites poussées par la CCI. Quels sont les accompagnements possibles pour exister et continuer à travailler grâce au numérique ? Serge Gallazini est vice-président de la CCi de Pau-Béarn explique que le numérique peut être une réponse au confinement et peut rester pérenne. Il est important même pour le plus petit commerce d'être présent sur les réseaux sociaux et sur le net.

Avoir un commerce n'empêche pas un lien numérique avec sa clientèle même après le confinement.

À la CCI de Pau-Béarn on vous écoute et vous trouverez toutes les réponses aux questions que vous vous posez pour créer un lien numérique avec votre clientèle auprès de Céline Le Droumaguet conseillère en économie numérique. Formations, aides financières tout est possible au 0559825111. Une solution spécifique pour chaque commerce sera proposée. Un exemple facile et rapide : Géo’local est un outil web gratuit proposé par les CCI du 64 à tous les commerçants.

Il permet aux commerçants de communiquer sur son établissement, notamment sur les nouveaux services (livraison, click and collect…), et aux particuliers de trouver toutes les informations utiles sur les commerces de son territoire.

Le principe : Vous inscrivez votre établissement, la CCI Pau Béarn valide, vous recevez un email de confirmation, vous êtes en ligne ! Pour écouter l'émission c'est ici !