Concours d'éloquence inter-entreprises le 2/06

Loquelanca c'est un concours d'éloquence en plusieurs étapes dont la soirée spectacle pour la finale aura lieu le jeudi 2 juin 2022 à La Cité, 55 avenue Louis Bréguet à Toulouse. L'ordre des avocats du barreau de Toulouse et le Stade Toulousain sont partenaires de cet événement. Didier Lacroix, président du Stade est d'ailleurs le parrain de cette première édition.

Les places étant limitées, pensez à vous inscrire dès maintenant pour ce premier concours d’éloquence régional inter-entreprises, en Occitanie. Les entreprises de la région vont se retrouver à l’occasion d’une soirée festive, dans un lieu emblématique Toulousain, pour que leurs salariés de toutes catégories socio professionnelles ainsi que leurs employeurs, s’affrontent pacifiquement autour de thèmes décalés en lien avec le monde du travail. Alain Trégant est le gérant d'Alter Ego Social implanté à Plaisance-du-Touch (31) depuis 2003 pour aider les sociétés à favoriser l'écoute en interne. Il est l'invité de Circuit Bleu, Côté Expert sur France Bleu Occitanie.

Au salon Serviciz, Loquelança (éloquence en occitan) a reçu le prix du meilleur service aux entreprises pour l’année 2021. Argumentation, qualités d’expression et d’écoute, engagement, confiance en soi : les vertus pédagogiques sont nombreuses. Mais l’exercice d’éloquence permet l’amélioration des conditions de vie et de dialogue au travail. Les joutes oratoires d’un concours d’éloquence, longtemps cantonnées aux facs de droit et aux instituts d’études politiques, ont franchi, ces dernières années, les portes des autres facultés, des écoles de commerce, et même des écoles d’ingénieurs. Les voici désormais dans votre entreprise.