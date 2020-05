Confinement ou pas, au CNAM les formations continuent !

Se former, avancer, et continuer à apprendre... Le CNAM Pays de la Loire a tout mis en oeuvre pour la poursuite de ses formations pendant le confinement. Si les formations en présence ont dû s'interrompre, celles à distance ont décollé.

Le confinement, c'est la période idéale pour se poser les bonnes questions et réfléchir à son avenir professionnel, évoluer, ou se réorienter. Parmi les organismes de formation de la région engagés dans cette dynamique, gros plan sur le CNAM.

Le Conservatoire National des Arts et Métiers, CNAM, le métier premier c'est la formation ! Actifs, jeunes ou moins jeunes, ils sont 2000 élèves à suivre les cours de l'institut. Et pour s'adapter, et continuer à proposer 100% de ses cours, le CNAM Pays de la Loire a formé ses 450 enseignants au télétravail. En outre, le maintien des examens est également assuré, mais à distance.

A l'avenir, des formations hybride entre présence et distance

Pour Laurence VAN ASTEN, directrice des formations et de l'innovation au CNAM Pays de la Loire, cette expérience de confinement va changer notre rapport collectif à l'apprentissage. D'abord car les intervenants ont joué le jeu de beaucoup transformer la physionomie de leurs cours en passant de la présence à la distance, même si selon elle, les formations à distance ont des limites.

Les personnes en alternance au CNAM Pays de la Loire ont par ailleurs témoigné d'un goût pour la formation à distance, qui fait réfléchir le Conservatoire à d'autres configurations. En effet, fort de cette expérience réussie, le CNAM devrait à l'avenir offrir un éventail de formations hybrides, à savoir à la fois en présentiel et à distance.

Laure VAN ASTEN, Directrice des formations et de l'innovation au CNAM Pays de la Loire - CNAM Pays de la Loire

La formation à distance offre aussi l'opportunité de faire appel à des intervenants d'autres régions en France, ou même à l'étranger. - Laure VAN ASTEN, Directrice des formations et de l'innovation au CNAM Pays de la Loire

Avant l'étape de la formation en elle-même, l'organisme de formation met en place des bilans de compétence pour les personnes en chômage partiel, étape qui leur propose de découvrir leurs leviers, leurs points forts, et leur manière de fonctionner dans la vie personnelle et professionnelle, qui sont liées.

Même si les cours ne reprendront pas avant la rentrée de septembre, les bâtiments du CNAM à Nantes vont tout de même rouvrir avec la fin du déconfinement dans la région (lundi 11 mai). C'est donc le moment de venir s'y renseigner !

L'adresse du CNAM Pays de la Loire: 25 boulevard Guy Mollet, 44300 NANTES

Pour toutes informations, les conseillers formations restent joignables. Toutes les infos sont sur le site du CNAM Pays de la Loire et cliquez sur « on garde le lien ».