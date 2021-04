Corinne Duperron est semencière et formatrice dans la Loire. Elle propose des semences de variétés paysannes et enseigne les méthodes de production des semences en permaculture.

Des arts appliqués ... à l'art du jadin...

Parcours original pour Corinne qui débute par une école d'arts appliqués, puis la mode et enfin le jardin, les graines et la formation.

Je préfère être dehors, prendre l'air, prendre la pluie, d'avoir les saisons, de les vivre... c'est ça qui me plait

Corinne Duperron sur le marché de la Comédie de Clermont-Ferrand en compagnie d'Eric Roux

Corinne Duperron, le jardin de Valours à Villerest dans la Loire Copier

Le jardin de Valours

Corinne Duperron produit des semences potagères paysannes. C'est une semence qui n'est pas clonée chaque graine est un individu différent. La semence évolue suivant le territoire où elle est plantée et au niveau nutriment cela est 5 à 15 fois plus nutritif qu'un hybride bio que l'on trouve dans les magasins.

Vous trouverez des semences de tomates, courgettes, melon, poireaux, laitue... mais aussi des fleurs: cosmos, tournesol, chrysanthème...

Elle partage aussi ses connaissances à travers des formations pour jardiniers amateurs: les grands principes du non labour et la fertilisation du sol, comment réaliser le paillage et limiter l’arrosage, s’initier au jardinage en permaculture...

Corinne Duperron organise aussi des formations pour les jardiniers amateurs - Corinne Duperron

adresse : 1162 chemin de valours 42300 Villerest

Contactez le jardin de Valours : lejardindevalours@gmail.com

Semences ou formations, renseignez-vous auprès du Jardin de Valours à Villerest dans la Loire - Corinne Duperron

Femmes paysannes sur France Bleu Pays d'Auvergne avec Eric Roux et les marchés de la Comédie