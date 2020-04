Coronavirus : quelles aides pour les artisans-commerçants des Pays de la Loire ?

Le moral et l’activité des artisans-commerçants des Pays de la Loire sont en berne depuis le déclenchement de la crise du Coronavirus. Le point sur les différentes aides avec Joël Fourny, Président de la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat.

Des aides financières

Le Fonds de solidarité mis en place par l’État sous forme de subventions : ce fonds de 1500€ à destination des entreprises dont le chiffre d’affaire n'excède pas 1 million d’euro. La demande est à effectuer sur impot.gouv.fr avant le 30 avril. Cette aide peut être complétée par un deuxième fonds d’un montant de 2.000 à 5.000 €. Pour en bénéficier, l’entreprise doit avoir au moins un salarié. Dossier à déposer au plus tard le 31 mai.

Les prêts garantis par l’État : Ce dispositif est ouvert aux entreprises et professionnels quels que soient leur taille, leur activité et leur statut juridique. L’État intervient pour assurer une garantie jusqu’à 90 % pour de nouveaux prêts bancaires.

Le fonds territorial “Résilience” créé par la Région des Pays de la Loire : Il s'agit d'une avance remboursable destinée aux entreprises non éligibles au Fonds de solidarité national, (sans condition bancaire et avec un différé d’un an, voire au-delà en cas de difficultés), dont le montant varie selon le chiffre d’affaire annuel (de 3.500 € à 10.000 €). La demande est à effectuer sur le site resilience-paysdelaloire.fr

Un soutien psychologique

Pour répondre à la détresse ressentie par de nombreux dirigeants d’entreprise, la Chambre des métiers et de l'artisanat des Pays de la Loire a créé une cellule d’écoute, gratuite et confidentielle, à la disposition des artisans ligériens. Ce soutien par téléphone permet de soulager les angoisses, les peurs et les incertitudes, mais aussi d'y trouver des conseils, des informations et un accompagnement.

Pour vous faire aider, composez le N° unique : 06 49 275 263

Une plateforme pour soutenir les artisans-commerçants

Les Chambres des Métiers et de l’Artisanat s’associe à l’association Petitscommerces, développeur de la plateforme Soutien-commercants-artisans.fr.Les artisans-commerçants inscrits y proposent des bons d'achat valables dès leur réouverture et jusqu’au 31 décembre 2020. Pour les consommateurs, il s’agit d’aider leurs boutiques préférées à surmonter cette crise en leur permettant de recevoir de la trésorerie immédiatement.

Retrouvez toutes les informations pratiques sur le site de La Chambre des métiers et de l'artisanat des Pays de la Loire.