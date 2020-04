Crise du Covid-19, La Chambre des Métiers et de l'Artisanat

Le réseau des Chambres de métiers et de l'artisanat se mobilise pour accompagner les artisans dans leur démarches et les aider à surmonter les difficultés rencontrées lors du COVID-19. Bien sûr plus d'artisans disponibles c'est aussi plus de services rendus dans des cas parfois urgents.

La Délégation Gironde de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale (CMAI33) accompagne plus de 40 000 entreprises artisanales girondines dans les secteurs du bâtiment, de l’alimentation, des services et de la production. Un secteur touché de plein fouet par la crise du Covid-19. Isabelle Wagner a invité sur France Bleu Gironde et France Bleu Périgord, Béatrice Segondy Directrice du service économique de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat et Marion Nicolleau qui travaille au développement des entreprises et des territoires de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat.

Une carte interactive actualisée en temps réels des commerçants et artisans

Malgré la crise sanitaire de nombreuses entreprises artisanales assurent une continuité de service à la population, aux administrations, aux entreprises... Le réseau des Chambres de Métiers et de l'Artisanat (CMA) les recense afin de les faire connaitre au plus grand nombre et faciliter ainsi leur activité durant cette période difficile. Marion Nicolleau nous explique comment retrouver et géolocaliser les artisans les plus près de chez vous au micro d'Isabelle Wagner.

" En fait sur cette carte on a fait 4 catégories: alimentation, les secteurs du bâtiment, la fabrication, et les services" Marion Nicolleau

Géolocaliser un artisan - France Bleu

Masques en tissu, visières, matériel de protection...Des artisans fabricants près de chez vous

En Gironde, face aux besoins croissants d’équiper la population en masques, la Chambre de métiers et de l’artisanat (Cma33) propose cette plateforme de mise en relation pour les entreprises artisanales qui fabriquent et qui commercialisent des masques en tissu, des visières ou du matériel de protection à proximité. Pour nous éclairer sur le sujet les mots de Béatrice Segondy.

Masques avec visière - France Bleu

Une carte interactive pour trouver son muguet pour le 1er mai !

Pour soutenir les professionnels, a chambre de Métiers et de l'Artisanat , avec le soutien de la Région, a pu mettre en place en quelques jours une plateforme dédiée à la vente de muguet dans notre région. Elle permet d’obtenir les coordonnées des points de vente à proximité. Sur sa fiche, chaque revendeur précise ses conditions de livraison. L’objectif de la plateforme est d’orienter les particuliers vers un revendeur près de chez lui. Elle n’est qu’informative, elle n’intervient aucunement dans la commercialisation. L’opération a reçu le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine.

"On va dire que la vente traditionnelle sur les routes de France ne sera pas autorisée mais..." Béatrice Segondy