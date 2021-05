Cyril Lindet est ferronnier d'art et métallier à Héry

Pour Cyril Lindet le travail de la matière brute du métal est au service de pièce utilitaires bien sûr, mais sans oublier l'aspect décoratif et l'intégration de ses pièces au mobilier intérieur. La créativité et l'originalité est aussi au cœur de ses préoccupations.

Du chandelier au portail en passant par le garde-corps, le travail de Cyril Lindet est plutôt varié ! Copier

Coordonnées :

- - -

Vous avez repéré ou imaginé une solution pour améliorer le quotidien autour de chez vous ? Vous avez identifié des besoins locaux et vous avez des idées pour y répondre ? Avec “Ma solution”, France Bleu vous donne la parole : partagez votre expérience, signalez les initiatives les plus utiles, faites vos propositions et donnez votre avis sur celles des autres. La solution, c’est vous !