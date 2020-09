De la cabane pour enfants à l'habitat insolite dans les arbres, Bouts de Branches aime le bois

Thomas Cers et Hélène Felettig ont créé la société Bouts de Branches à Aillant sur Tholon, spécialisés dans la fabrication et pose de charpentes, dans la fabrication de cabanes dans les arbres, et aussi l'élagage et le soin aux arbres