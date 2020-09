De la grande épée au couteau, Cédric Lefèvre est coutelier-forgeron à Escamps

Passionné de lames et d'épées dès l'adolescence, Cédric Lefèvre a franchi le pas il y a 8 ans en se mettant sérieusement à la coutellerie ; depuis il ne cesse de forger et monter des lames

Vous êtes plutôt lames nordiques ou aux lames médiévales ? Cédric fait "chanter l'enclume" pour lui, mais aussi pour vous, sous forme de stages d'une journée à l'issue de laquelle vous repartez avec votre couteau et son étui en plus d'avoir passé une journée à la forge.

Les couteaux "TK BLACKSMITH" de Cédric Lefèvre sont disponibles sur les salons, sur internet et aussi à Toucy à l'Atelier-Galerie.

Les Coordonnées :

06 30 93 75 08

https://www\.facebook\.com/tkblacksmith/

http://tkblacksmith\.fr/