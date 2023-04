Déclaration d'impôts : "Des mesures en faveur du pourvoir d'achat" selon les finances publiques en Sarthe

L'heure de faire sa déclaration d'impôt a sonné ! Les Sarthois ont jusqu'au 8 juin pour faire leur déclaration en ligne. En papier, c'est jusqu'au 22 mai. Mais attention, il y a deux grandes nouveautés fiscales : en faveur du pouvoir d'achat et de la proximité d'accueil.

ⓘ Publicité

Revaloriser le pouvoir d’achat

Trois mesures sont mises en place pour augmenter le pouvoir d’achat des français. Tout d’abord, revaloriser de 5.4 % l'indemnité kilométrique. Cette mesure concerne deux millions de ménages imposés qui utilisent leur véhicule personnel à des fins professionnelles. Ca représente, par exemple, pour un célibataire qui gagne 2 900 euros, un peu plus de 100 euros. Cette mesure va éviter que certaines personnes deviennent imposables.

La deuxième mesure est plus ciblée afin de favoriser le pouvoir d’achat. Pour cela, une augmentation du plafond annuel des heures supplémentaires ou complémentaires exonérées de 5 000 euros à 7 000 euros par an.

Pour aider les familles, le plafond des frais de garde d’enfant de moins de six ans passe de 2 300 euros à 3 500 euros par enfant ; ce qui entraine une réduction d’impôt pour les bénéficiaires.

Enfin, les taxes d’habitation de la résidence principale sont supprimées mais les résidences secondaires ou vacantes sont toujours taxées. La contribution à l’audiovisuel public est aussi terminée. A savoir, la case 0RA permettant d’indiquer la non détention d’un téléviseur ne sera plus présente sur la déclaration de revenus.

Cependant, tout n’est pas rose puisque d’autres revenus seront imposables. Par exemple, les pourboires n’excédant pas 1,6 Smic seront exonérés. Les frais de covoiturage effectué par un salarié, en tant que passager, pour ses trajets domicile-travail constituent des frais professionnels déductibles.

Rendre les points d’accueil plus accessibles

Pour toutes informations concernant les impôts, il faut souvent attendre un moment avant d’avoir quelqu’un au téléphone. Pour celles et ceux qui ont besoin d’être conseillés, des structures ont été mises en place. Il existe six centres des finances publiques en Sarthe et vingt-six points d’accueil labellisés France Services. Ces derniers se trouvent souvent dans les villes rurales et permettent l’accès aux finances publiques aux habitants.

Une fois par semaine et par canton, un agent de finances publiques se rend dans un France Services. Vous pouvez le rencontrer en prenant rendez-vous. L’an dernier, 500 rendez-vous ont été assurés par ces agents.

Autres nouveautés

Si vous faites plus de vingt ventes sur Vinted ou si vous avez réalisé plus de 3 000 euros de recette, vous devez le déclarer.

En ce qui concerne, les veufs et veuves de plus de 74 ans dont le conjoint était titulaire de la carte du combattant au moment de son décès bénéficient de la majoration d’une demi-part, quel que soit l’âge auquel le conjoint est décédé.