Déconfinement : Quel avenir pour les travailleurs saisonniers ?

Le secteur Touristique est un domaine important en France. L'an passé, plus de 80 millions de voyageurs sont venus visiter notre pays. Ces mouvements de population génèrent des rentrées d'argent colossales importantes pour l'économie du pays. Avec la crise sanitaire, le domaine du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration sont en suspend. Selon la dernière allocution du premier ministre, Edouard Philippe, il sera possible de partir en vacances en France cet été, ce qui redonne espoir aux professionnels du tourisme.

Les emplois saisonniers doivent faire face à la crise

Isabelle Jullian-Averous de pôle emploi évoque la reprise du travail saisonnier Copier

Les offres d'emploi saisonnier commencent à fleurir sur le site de pôle emploi en matière de tourisme, dans la restauration, l'hôtellerie, mais aussi l'agroalimentaire ou encore l'agriculture qui recrute chaque année de nombreuses personnes (castrage du maïs, les vendanges, les récoltes d'ails...). Le travail saisonnier a attiré entre avril 2018 et mars 2019, un peu plus de 1 million de personnes en France.

Dans le Sud-Ouest, l'activité saisonnière est présente à l'année avec une forte demande en hiver pour le ski et en été pour le tourisme. En cette période, l'activité a du mal à reprendre avec l'arrêt de la restauration depuis le mois de mars dernier, mais aussi dans les hôtels ou les campings. Néanmoins, les offres d'emploi commencent à apparaître dans ces secteurs, n'hésitez pas à faire un tour sur le site de pôle emploi, celui-ci est actualisé tous les jours, de nombreuses offres sont proposées et ajoutées de manière quotidienne.

Le travail saisonnier sera malheureusement impacté par la crise sanitaire actuelle. La baisse du nombre de touristes, les gestes barrières, mais aussi la crainte de chacun ne permettra pas de réaliser une saison exceptionnelle, le but étant d'essayer de rattraper la perte de ces deux mois d'activités pour les différentes structures. Certaines structures devront forcément baisser leur nombre de saisonniers en poste, c'est pour cela qu'il est conseillé de rechercher dès maintenant votre emploi pour cet été. En revanche, le secteur agricole, mais aussi les commerces restent en grande demande de saisonniers malgré la période actuelle.

Pour la limite des 100 kilomètres, il sera possible d'obtenir une attestation de l'employeur pour circuler, en revanche pour le logement, soit l'employeur devra héberger ses salariés, soit chacun devra trouver un logement par ses propres moyens.

Si vous êtes en recherche d'emploi saisonnier et que vous n'avez pas de connexion à internet, il vous est possible de trouver des offres d'emploi saisonnier en appelant le numéro de Pôle Emploi, le 3949.