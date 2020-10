des Appalaches à l'Yonne, le cuir est leur métier !

Yazmihl et Brice Corman sont installés à Noyers depuis plus de 10 ans ! Copier

Installés à Noyers-sur-Serein depuis plus de 10 ans, Yazmilh et Brice Corman proposent des sacs, des ceintures et autres articles de maroquinerie qu'ils réalisent et vendent sur place. Pas de salons, de dépôts dans d'autres boutique, mais leur travail s'exporte aussi, des commandes passées en boutique ici, pour des livraisons de par le monde entier !

Coordonnées :

03 86 75 94 60

https://www.facebook.com/yazmhiletbricecorman.fr