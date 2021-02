Des entrepreneuses passionnées membres de la CAE Bourgogne aujourd'hui dans 100% Icaunais

Aujourd'hui dans 100% icaunais nous vous faisons découvrir trois entrepreneuses dynamiques et passionnées.

100% icaunais c'est notre balade quotidienne auprès de tous ceux qui font bouger le département de l'Yonne, qui font vivre tout le secteur avec leurs belles initatives ! Ils nous parlent de leur passion au micro de France Bleu Auxerre.

Aujourd'hui nous sommes avec trois entrepreneuses de la coopérative d'activité et d'emploi de Bourgogne.

Guylaine Gouflier, par exemple, est formatrice en jardin autosuffisant. Si vous avez envie d'aménager votre jardin en verger ou en potager, c'est à elle qu'il faut vous adresser pour obtenir de bons conseils.

Il y a également Anne-Sophie Lucquin qui s'occupe de faire de la formation et de l'accompagnement auprès des entreprises. Elle les aide à délivrer le meilleur service possible à leurs clients, et à obtenir des labels qualité.

Carole Millot, quant à elle, possède un atelier de tapisserie et maroquinerie qui est situé à Venouse. Elle nous parle en détails de cette activité qui la passionne.