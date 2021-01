Du Loir et Cher aux Grandes écoles : une association qui agit pour l'égalité des chances

Pas simple de réussir à intégrer une grande école, souvent parisienne, lorsque l'on vient d'un département un peu plus rural, comme le Loir et Cher.

Ils sont donc 5 jeunes diplômés Loir-et-Chériens à créer cette nouvelle association. Leur constat est simple : la richesse de notre territoire et en particularité le potentiel de la jeunesse sont depuis des décennies insuffisamment valorisés et encouragés. Les territoires ruraux ou périphériques pâtissent d’inégalités sociales et économiques qui engendrent aussi des inégalités scolaires.

Comment les expliquer ?

Selon Jean-Baptiste Baudat, président de l'association, romorantinais, énarque, et magistrat administratif au tribunal de Paris, une moindre confiance en soi et une plus grande auto-censure des jeunes expliquent en partie cette sous-représentation, qui s’accompagne aussi de disparités objectives plus larges. Des difficultés à se projeter hors de son territoire, une moindre information dans les zones rurales pour s’orienter post-bac, un accès plus limité aux activités culturelles et extra-scolaires, des chances plus faibles de bénéficier d’expériences de stage, un mimétisme familial et un moindre réseau extérieur sont autant d’éléments qui empêchent les jeunes du Loir et Cher d'accéder à certaines Grandes Ecoles, selon l'association.

Jean-Baptiste Baudat, président de l'association Du Loir-et-Cher aux Grandes Ecoles - Du Loir et Cher aux Grandes Ecoles

Comment va œuvrer l'association ?

Le travail de l'association passe par l’aide à l’orientation des jeunes, en intervenant dans les établissements scolaires et grâce au recrutement de parrains qui sont des anciens diplômés du territoire ou diplômés qui souhaitent aider les Loir-et-Chériens, en effectuant un mentorat annuel pour les lycéens ou collégiens qui souhaitent bénéficier de bons conseils et informations.

Ensuite, permettre aux jeunes étudiants d’acquérir des expériences enrichissantes, au sein du territoire via les acteurs économiques et sociaux ou à l’extérieur en favorisant les liens avec les métropoles et Paris.

Enfin, l'association participe à l’animation du territoire en organisant des évènements et des moments d’échanges et de dialogues entre la jeunesse et les acteurs du territoire.

Retour en Loir-et-Cher

Revenir vers les territoires, et le Loir-et-Cher. C'est la dernière marche de l'action de l'association, qui souhaite aussi que les jeunes Loir-et-Chériens participent aussi à la dynamique des territoires.

Pour contacter l'association, ca se passe ici : https://duloiretcherauxgrandesecoles.fr/

