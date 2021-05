Éboueurs de Strasbourg : découvrez le "trousseau de clés" qui ouvre tous les immeubles de la ville !

Un métier difficile... mais indispensable !

La crise sanitaire a au moins eu le mérite de les mettre en lumière.

Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige... Les éboueurs ne s'arrêtent pas !

Ce lundi, France Bleu Alsace a suivi le travail d'une équipe de collecte de l'Eurométropole de Strasbourg, pour mieux comprendre leur quotidien et la difficulté de leur travail.

De gauche à droite, l'une des équipes en poste ce lundi au centre ville de Strasbourg : Jean-Michel, Sébastien, Sébastien, Anthony et André - Romain AMBRO

A l'école, les profs disent souvent aux élèves qu'il faut travailler pour ne pas finir éboueur, mais il en faut ! On est fier d'exercer ce métier.

Tout commence très... très... tôt !

Alors que vous êtes encore être sous la couette et dans les bras de Morphée, eux sont déjà levés depuis 4h00 du matin.

Les éboueurs prennent leur poste et s'activent dès 5h30 dans les rues de Strasbourg pour sortir les poubelles des immeubles et organiser la collecte.

A Strasbourg, les éboueurs pénètrent dans les cours d'immeubles pour récupérer et sortir les conteneurs - Romain AMBRO

Plusieurs équipes sont réparties dans l'ensemble du centre ville. Ce matin avec nous, ils sont cinq : Jean-Michel, Anthony, Sébastien, Sébastien (un 2ème !) et André, le chauffeur.

Comment l'équipe s'organise et se répartit le secteur pour collecter les déchets ? Copier

Tout est minutieusement préparé.

Chacun connait parfaitement le secteur et sait ce qu'il a à faire tout au long de la collecte !

A Strasbourg, les éboueurs sortent les poubelles !

A la différence des autres villes de France, les riverains strasbourgeois ne sortent pas les poubelles la veille. Ainsi, les conteneurs ne restent pas toute la nuit dans la rue.

C'est le travail des agents qui ouvrent au petit matin, les portes de la capitale alsacienne. Une façon de garder la ville propre et de limiter la prolifération des rats.

Parfois, les poubelles s'amoncellent et les éboueurs doivent accéder aux conteneurs comme ils le peuvent. - Romain AMBRO

Ce matin, j'ai croisé un rat énorme en ouvrant l'un des conteneurs... Ah oui, je peux te dire que celui-là, il avait bien mangé !

Ainsi, les éboueurs (appelés aussi "ripeurs") pénètrent à l'intérieur de chaque immeuble pour sortir les conteneurs en attendant le passage du camion.

Jean-Michel récupère les conteneurs dans le local poubelle ou dans les sous-sols des immeubles - Romain AMBRO

Un métier ultra physique : il faut marcher, se baisser, porter, monter et descendre les escaliers et décharger les conteneurs au milieu de la poussière et des odeurs.

Chaque jour, les agents réalisent entre 7 et 8 km à pied !

Le métier d'éboueur souffre d'une image négative : pourtant, il en faut ! Copier

C'est un métier comme les autres : il n'y pas de sous-métier !

Un trousseau mystérieux... mais indispensable !

A Strasbourg, chaque agent est équipé d'un trousseau de 100 à 200 clés à la taille.

Ces clés ne sont pas rangées par hasard. Elles ont été minutieusement classées une à une, pour ouvrir les portes des immeubles dans l'ordre de la rue.

Chaque agent dispose d'un trousseau de clés pour ouvrir ou fermer les portes des immeubles. - Romain AMBRO

Seuls, les éboueurs sont capables de se repérer grâce à des plaquettes numérotées dont il ont le secret !

Mentionner le nom des rues serait trop dangereux si le trousseau venait à être volé ou égaré.

Seuls les agents en poste savent utiliser et connaissent le secret de ce trousseau de clés - Romain AMBRO

Un jour, un collègue a cassé son trousseau et toutes les clés sont tombées sur la pile d'un pont ! Heureusement, une seule clé est tombée à l'eau. On est hyper vigilant avec ces clés !

Tout s’enchaîne à une vitesse folle !

De 5h30 à 8h30, les agents ne s'accordent qu'une seule petite pause pour prendre un petit café dans l'une des boulangeries ouvertes du centre ville. Juste le temps pour eux de reprendre quelques forces et se réchauffer... il faut déjà repartir !

A 8h00, la pause s'impose ! Chaque agent paye un café aux autres dans la semaine. Copier

Toute la matinée, ils n'arrêtent pas ! Ils chargent et déchargent les conteneurs dans le camion-benne flambant neuf et tout juste mis en circulation : il affiche 1.700 km au compteur !

Une fois le camion arrivé, les conteneurs sont vidés dans la benne par les agents - Romain AMBRO

Une fois vidées de leur contenu, les poubelles sont ramenées dans les immeubles et chaque agent referme la porte à l'aide du trousseau.

A l'aide du caméra, le chauffeur du camion suit l'état de la collecte et veille à la sécurité de ses collègues - Romain AMBRO

A l'issue de la collecte, les agents regagnent ensemble le district.

Le chauffeur, lui, n'a pas encore terminé...

Il faut aller vider le camion !

Après le ramassage des ordures, direction l'usine d'incinération de déchets de Sénerval, filiale de Séché Environnement. Depuis juillet 2010, cette société est le délégataire de l’Eurométropole de Strasbourg pour la gestion et l’exploitation de l’Usine de Valorisation Énergétique des déchets ménagers résiduels.

Le chauffeur arrive avec son camion à l'usine d'incinération de Sénerval - Romain AMBRO

Une fois arrivé sur le site, le camion s'installe pour la pesée.

Lors de son arrivée au centre d'incinération, le camion est pesé pour connaitre le poids des déchets récoltés - Romain AMBRO

Aujourd'hui, l'ensemble des déchets collectés par l'équipe s'élève à 4.840 kg.

Niveau collecte, c'est la moitié des chiffres habituels. On n'a pas les déchets des restaurants qui sont encore fermés.

Comment est équipé le camion ? où partent les déchets ? Copier

Préparer la tournée du lendemain...

Avant de terminer sa journée, le chauffeur doit encore faire le plein de son camion et le désinfecter afin de pouvoir repartir dans des conditions optimales pour la tournée du lendemain.

André, le chauffeur, fait le plein du camion (en gaz) avant la tournée du lendemain - Romain AMBRO

A nos héros de la propreté...

Un grand merci à toute l'équipe de collecte pour sa gentillesse. Un grand bravo aussi à l'ensemble du personnels des services de propreté de la Ville de Strasbourg pour leur travail, leur courage et leur dévouement.