Élisa Houdin déchiffre les chiffres... pour aider les entrepreneurs à trouver le temps de vivre

Élisa Houdin fait partie de ces fous qui ont décidés de lancer leur entreprise en 2020 !

Ne trouvant plus de motivation dans son travail salarié, Élisa Houdin a créé EH Accompagnement. Le but de cette entreprise, fondée en juillet : aider les porteurs de projets, les entrepreneurs et les associations dans leur gestion au quotidien.

Il est parfois difficile quand on est entrepreneur de s'organiser, de sortir des chiffres et des tableau. Élisa les aide à rationaliser et à relativiser ces tâches rébarbatives et parfois complexes. Un vrai gain de temps pour ces entrepreneurs, qui peuvent alors se concentrer sur leur vie personnelle.

Son petit bonheur pour 2021...

Que, comme elle, d'autres personnes se lancent dans la création d'entreprise. Et avoir de nouveaux clients !