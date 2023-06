Emploi : Bonduelle recrute 700 personnes dans les Landes

Un forum de recrutement se tiendra le samedi 10 juin de 9h à 12h30 sur les sites Bonduelle de Labenne et Bordères-et-Lamensans (Landes). L'entreprise recrute 700 personnes pour la saison estivale. Tous les profils sont recherchés allant de l'opérateur manuel, au contrôleur qualité. "On ne recherche pas forcément une expérience. Ce qui nous importe beaucoup c'est la motivation à venir travailler", détaille Sébastien Duchaussoy, directeur des opérations Sud-Ouest chez Bonduelle. En plus de ce recrutement habituel, l'entreprise ouvre également 40 postes de CDI sur des postes de technicien, de manager de proximité.

D'année en année, 50 à 60% des saisonniers restent fidèles et reviennent travailler dans les usines landaises de l'entreprise. Pourtant, Sébastien Duchaussoy s'inquiète des difficultés à trouver les effectifs suffisants. Il souligne que l'image de l'industrie agroalimentaire n'est pas souvent la plus belle que l'on puisse avoir. Mais il précise que cette image est erronée. "On voit les contraintes du métier industriel mais on ne voit pas les avantages." Le département des Landes compte 16.850 chômeurs sans aucune activité, un chiffre au plus bas depuis 2012.