Emploi : Les impulsions positives de notre coach

Ne démissionnez pas sur un coup de tête ! Evelyne Zaehringer

Parlons de votre emploi présent ou futur dans "La Vie en Bleu" à 9h30 sur France Bleu Occitanie avec Evelyne Zaehringer, coach emploi chez CVIP et Alban Forlot. Conférencière, Consultante, Formatrice, notre experte sur le marché du travail est multi-casquettes. Elle a accepté de participer à notre émission pour lutter contre la morosité ambiante. Soyons positifs et voyons plus loin. Votre radio vous donne un coup de pouce en ces temps délicats de coronavirus. Les licenciements s'enchaînent, les nouveaux jobs sont difficiles à trouver.

Evelyne Zaehringer © Radio France - Alban Forlot

Conseils pour retrouver un emploi à Toulouse et en Occitanie :

Certains secteurs sont particulièrement touchés par la Covid-19 et sont contraints de licencier : l'aérien, l'automobile, la distribution, l'énergie, la culture et les loisirs. Pour autant, gardez le moral, l'espoir et redoublez d'énergie pour avancer. Prenez soin de vous car on ne peut pas être pro-actif si on n'est pas en forme, faites du sport !

Dans la loi Avenir, il existe des mesures pour vous aider : le FNE permet de faire des formations pendant votre chômage partiel. Le CPF accompagne ceux qui veulent démissionner. Prenez gratuitement rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle (CEP). Mettez à plat vos compétences et dites-vous que ça pourrait servir à un nouveau poste. Certains se forment eux-même avec un mooc gratuit.

Bon courage au boulot © Getty

Refaites votre curriculum vitae

Sur votre CV en 1 seule page, mettez une photo choisie (pas trop lourde dans les mails), le nom, le prénom, une adresse mail classique. Ne mentez pas sur votre CV et faites apparaître vos Soft Skills (compétences douces) et les centres d'intérêts qui ont... de l'intérêt. Pour un entretien d'embauche, renseignez-vous sur l'entreprise, préparez-vous aux questions compliquées, c'est bien de savoir quel salaire vous comptez demander avec politesse. Soyez ponctuel bien habillé, avec une couleur qui vous correspond.