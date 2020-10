Emploi : Toques et Gourmandises recherche des extras pour répondre à la demande

C'est une adresse bien connue des palois, Toques et Gourmandises propose tout au long de l'année un service de traiteur pour le plus grand plaisir des gourmands toujours plus nombreux. Pour répondre à la forte demande de ces derniers jours compte tenu de la situation, l'établissement recrute.