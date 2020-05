Plébiscités par des messages de soutiens, les ripeurs et autres éboueurs ont été élevés au rang de véritable héros durant le confinement, dans la région du Blanc également !

En Berry aussi on n'a pas oublié les ripeurs durant la crise !

Signes de la main, messages et dessins d’enfants sur les conteneurs et les poubelles, les marques de soutien se sont multiplié au passage des éboueurs partout en France durant le confinement.

Dans les villes comme dans les campagnes, le soutiens aux ripeurs et autres éboueurs qui sont resté à pied d’œuvre malgré le Covid-19 a été sans faille, comme sur le secteur du SYMCTOM du Blanc, en charge de collecter et traiter les déchets des plus de 25.000 habitants du sud-ouest de l'Indre.

Christophe Cosset, responsable du service collecte des déchets du SYMCTOM ...

Christophe Cosset, responsable du service collecte des déchets du SYMCTOM Copier

Le SYMCTOM du Blanc, en charge de collecter et traiter les déchets des plus de 25.000 habitants du sud-ouest de l'Indre - © SYMCTOM Le Blanc

Si la trentaine d'agents du SYMCTOM du Blanc n'a pas été plus rassurer que tout le monde sur les risques de contamination par le corona-virus, leurs responsables leur ont garanti de travailler en toute sécurité ...

Faire travailler les agents en toute sécurité Copier

La sécurité des agents a été une des priorités du SYMCTOM du Blanc © Getty - Anton Novoderezhkin

Éviter de les exposer en mettant en place des consignes de sécurité et des équipements ...

Le ramassage des ordures ménagères n'a pas cessé durant le confinement Copier

Les ripeurs n'ont pas cessé leur travail durant le confinement © Radio France - Olivier Leduc

On remarquera là encore, qu'au début du confinement les masques de protection ont fait défaut.

Si l'heure du déconfinement à sonner, les responsables du SYMCTOM du Blanc restent sur leur garde ...

Le déconfinement n'est pas fait pour rassurer Christophe Cosset Copier

Afin de limiter les risques, le SYMCTOM du Blanc ne fait assurer le ramassage des déchets que par un seul rippeur et un seul chauffeur par camion © Radio France - Olivier Leduc

Faisons en sorte qu'il n'y est pas de re-confinement en observant toutes les recommandations sans oublier de continuer à soutenir les ripeurs, même lorsque le Covid-19 ne sera qu'un lointain souvenir.