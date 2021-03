Eric Schenker : l’audace de l’art à Poilly sur Serein

Eric Schenker est un artiste plasticien qui a installé son atelier à Poilly sur Serein. Un artiste formé à l’Ecole des Beaux Arts d’Auxerre et au Centre international de formation à la céramique.

En quittant le monde industriel il y a quelques années pour se consacrer à son art, Eric Schenker a décidé de « vivre cette aventure par une approche de vie, une abstraction » qui a conduit son trait vers ceux de l’Asie. Quand il dessine, de quelques traits, sobres et équilibrés, il invite à la méditation.

L'atelier d'Eric Schenker à POilly sur Serein -

Ses graphismes rappellent les grands maîtres de la calligraphie extrême-orientale : défis à l’équilibre et à la verticalité, pleins et vides, souffles et vies, harmonie en totale connexion avec l’univers.

La terre, celle de sa formation initiale en céramique, lui sert de « fil conducteur pour une mise en volume d’instant dessiné. »