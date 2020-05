L'agence Flexiwork Easy est une agence pour l'emploi. C'est une entreprise familiale, implantée uniquement en Moselle ( Montigny les Metz et Ennery ) et en Alsace. Elle est dirigée par Philippe Apelle.

Et si on prenait des nouvelles : d'une agence pour l'emploi.

Philippe Apelle dirige Flexiwork-Easya et après plus de 10 ans dans les forces françaises en Allemagne, puis dans la restauration en Suisse et dans le sud de la France, il a pris en 1992 la direction d'un hôtel restaurant à Metz qu'il a dirigé près de 17 ans. En parallèle investi dans le milieu sportif et économique , il a été président du SMEC Handball masculin pendant 10 ans et a dirigé plus de 20 ans un club entreprise, jusqu'en mars 2019.

Sensible à la problématique de l'emploi, il a intégré Pôle Emploi où il a exercé plus de 10 ans, dans un premier temps en tant que conseiller à l'emploi, puis en accompagnant les entreprises dans leurs recrutements.

Recherche emploi © Getty

Investi depuis le début de l'année dans une agence d'emploi - Flexiwork Easy , il profite de cette période de confinement pour être à l'écoute des personnes qui sont soit à la recherche d'un emploi, ou dans une phase de remise en question et ont besoin de conseils dans la perspective d'une reconversion, ou ont simplement besoin d'écoute , voire d'aide pour réaliser leur lettre de motivation ou CV. Cela lui permet d'anticiper les besoins à venir des entreprises dans le cadre d'une reprise d'activité et de se donner les moyens, le moment venu, de faire preuve de réactivité, au regard du nombre conséquent de personnes qui ont pris contact avec lui, et qui sont dans une démarche active de recherche d'emploi.

FLEXIWORK EASY - 295, rue de Pont a Mousson à Montigny-lès-Metz - 0767795468

Leur concept s'articule autour de plusieurs axes, notamment :

Le conseil et l'information,

L'accompagnement des chercheurs d'emploi :

La gestion qui leur permet de pratiquer, tout en développant une prestation de qualité, des tarifs très intéressants :

La fidélisation des intérimaires.

Un travail sur les secteurs dits en tension, tout en restant généraliste.

Candidat © Getty

Recruteurs, candidats en recherche d'emploi, bienvenus.