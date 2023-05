Fête du pain : le métier de boulanger attire encore beaucoup en Limousin

Chaque jour, environ 12 millions de Français passent la porte d'une boulangerie, et consomment 6 milliards de baguettes par an. Baguettes célébrées toute la semaine du 15 au 21 mai, dans le cadre de la fête du pain, fête nationale qui met à l'honneur des boulangers. Un métier qui convainc encore de nombreux jeunes, passionnés, comme en Limousin.

"Le métier de boulanger, ça fait partie de l'histoire de France !"

Au CFA du Moulin Rabaud, ils sont nombreux à être passionnés, dans la section boulangerie. Parmi eux, il y a Roman Compan, en apprentissage dans une boulangerie à Cahors. Pour cet apprenti boulanger en première année de brevet professionnel, la passion pour ce métier ne date pas d'hier : "A l'âge de 10 ans, j'ai commencé à regarder des émissions de boulangerie à la télévision, c'est ce qui m'a donné envie!", s'enthousiasme-t-il. Préparation des croissants, cuisson des baguettes et des viennoiseries...Le programme est bien chargé pour l'apprenti, dans son centre de formation. "Ce qui me plaît le plus c'est de partir d'une matière brute, comme la farine, l'eau, la levure et le sel et arriver à un produit qui plaît aux clients!", poursuit-il. Malgré des conditions de travail parfois difficiles, il reste passionné, car c'est avant tout une fierté pour lui : "Je pense que la passion restera, car c'est un honneur, ça fait partie de l'histoire de France !"

Roman Compan, jeune apprenti en première année de brevet professionnel boulangerie au CFA du Moulin Rabaud à Limoges. © Radio France - Cyrielle LE HOUEZEC

"On travaille quand les autres font la fête, et on dort quand ils travaillent"

À seulement 18 ans, Roman a de grands projets pour la suite : poursuivre en maîtrise en boulangerie à Rouen, puis passer le concours du meilleur ouvrier de France, et enfin, ouvrir à terme, bien sûr, une boulangerie, pour partager son savoir-faire : "C'est un réel but de pouvoir transmettre à mes enfants, mais aussi de futurs apprentis si j'ouvre mon entreprise un jour", termine-t-il. Comme lui, de nombreux jeunes sont toujours autant passionnés par ce vieux métier : "En CAP, certains arrivent sans trop connaître, pour découvrir et apprennent à aimer le métier au fur et à mesure, d'autres sont déjà très passionnés depuis longtemps*"*, détaille l'un des formateurs, Yann Desplanches. Et ce, malgré quelques contraintes : "On travaille quand les autres font la fête, et on dort quand ils travaillent."