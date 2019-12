La 32ème édition du Forum des Métiers et des Formations du Cotentin s'installe dans la Grande Halle de la Cité de la Mer de Cherbourg mercredi 29 et jeudi 30 janvier 2020. Ce Forum a pour vocation d’aider les jeunes dans leurs orientations professionnelles.

Forum des Métiers et des Formations les 29 et 30 janvier 2020 à Cherbourg-en-Cotentin

Le Forum des Métiers et des Formations du Cotentin à Cherbourg avec France Bleu

Cherbourg-en-Cotentin, Manche, France

Au sein de la Grande Halle de la Cité de la Mer, différents pôles attendent étudiants et parents pour discuter avec des professionnels du quotidien de leurs métiers, découvrir des entreprises, des filières qui recrutent et s’informer sur différentes formations.

Le Forum des Métiers et des Formations du Cotentin 2020 :

14 pôles métiers en présence de nombreux professionnels avec 2 nouveautés cette année, le pôle "numérique" et le pôle "économie sociale et solidaire".

120 formations du CAP au Bac+5.

1 pôle information, orientation et reconversion : Pour découvrir Parcoursup, les formations en alternance, l’évolution professionnelle, les possibilités de mobilité internationale, rendez-vous sur le pôle 6 du Forum.

Le plan du Forum des Métiers et des Formations 2020 à la Cité de la Mer à Cherbourg

Le Forum des Métiers et des Formations 2020 en pratique :

Mercredi 29 janvier 2020 de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30.

Jeudi 30 janvier 2020 de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

La Cité de la Mer, Allée du Président Menut, 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Entrée gratuite.

Le site : Le Forum des Métiers et des Formations du Cotentin

France Bleu Cotentin sera en direct du Forum des Métiers et des Formations à la Cité de la mer, mercredi 29 janvier de 9h-11h.