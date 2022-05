France Bleu Bourgogne vous trouve du boulot !

Les recruteurs vous proposent :

un vendeur/serveur /guide pour les Anis de Flavigny en CDD (de maintenant à fin septembre)

Vos missions seront :

- d’accueillir notre clientèle sur notre site et de présenter les Anis et nos nombreuses spécialités, les livres de la boutique ainsi que les produits du café des Anis, d’assurer leur vente et la mise en rayon dans la boutique

- de faire visiter notre Fabrique d’Anis au cœur de l’ancienne abbaye (atelier de dragéification, crypte carolingienne, dépôt lapidaire, le petit musée des Anis et ses anciens ateliers, l’histoire de l’Abbaye et du village).

- d’assurer les préparations pour le café et le service, assurer les encaissements et approvisionnements.

Pour postuler : adresser votre CV + lettre de motivation + prétentions salariales par mail à : catherine.troubat@anisdeflavigny.com

Plusieurs postes pour le service et le ménage au camping Huttopia Etang de Fouché à Arnay-le-duc

- poste d'animation du village

- poste dans le ménage

-poste dans la restauration

Les postes sont à pourvoir dès maintenant, pour la totalité des grandes vacances juillet et août ou alors pour une période allant de mi-juillet à mi-août.

Si vous avez déjà une expérience dans l’un de ces domaines c'est mieux, mais si vous n’en avez pas, ce n’est pas rédhibitoire, vous pouvez candidater. Ce qui compte le plus, c’est de posséder quelques qualités : avoir un bon relationnel, le sens du service et le sourire. Si vous maîtrisez l'anglais c'est un plus et si vous pratiquez une autre langue comme l’allemand ou le néerlandais, là c’est encore mieux.

Envoyer votre candidature à : recrutement@huttopia.com ou postuler directement sur https://corporate.huttopia.com/nous-rejoindre/

