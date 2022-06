France Bleu Bourgogne vous trouve du boulot !

Le village vacances Azureva à Metabief recherche :

un/une cuisinier/cuisinière

un/une barman/barmaid

Pour postuler : https://www\.talentdetection\.com/azureva/13374\-U1DaZgtq5G/accueil

L'Hôtel Le Cep à Beaune recrute sur plusieurs postes :

un.e gouvernant.e général.e :

- Poste d’encadrement de l’équipe Etages (femme et valet chambre, lingère et gouvernante du soir) et coordination entre services PDJ et Réception ;

- Participation active à la qualité et contrôle de ce service ;

- Proposition d’améliorations pour que tout soit impeccable ;

- Gestion des stocks, commandes de produits entretien, produits accueil et planning ;

- Anglais souhaité ;

- Expérience réussie nécessaire en 4 ou 5* ;

- Poste en CDI.

un/une responsable petit déjeuner :

- Management organisation du personnel du service ;

- De la qualité de l’accueil et du service client ;

- De la qualité des buffets du service ;

- De la gestion des commandes avec les différents fournisseurs du service ;

- De la bonne gestion des stocks en fonction de l’activité et des actualités de l’Hôtel

- De la qualité de la propreté des différents lieux utilisés pour le service du petit-déjeuner (front et back) ;

- Gestion des stocks, commandes et planning de l’équipe;

- Anglais souhaité ;

- Expérience réussie nécessaire en 4 ou 5* ;

- Poste en CDI.

une femme/un valet de chambre :

- Entretien des chambres et des espaces communs ;

- Technique de nettoyage avec eau ozonée ;

- Travailler le matin ou le soir pour aider au service de couverture ;

- Formation assurée en interne ;

- Poste en CDI/CDD.

un serveur/une serveuse petit déjeuner :

- Préparation des buffets et service à table de notre clientèle internationale ;

- Service au plateau, débarrassage des tables et réassort des buffets ;

- Prise des commandes à table ;

- Préparation des mets du buffet en cafèterie (cuisson des viennoiserie, cuisson des œufs, gâteaux variés) ;

- Entretien des différents salons, terrasses et office ;

- Anglais souhaité ;

- Poste en CDI/CDD.

Envoyez votre candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à : jcb@hotel-cep-beaune.com et exploitation@hotel-cep-beaune.com

La société SIMA à Levernois recrute un/une préparateur/préparatrice de commandes

Infos et recrutement au 03 80 22 06 13

