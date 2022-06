France Bleu Bourgogne vous trouve du boulot !

Les recruteurs vous proposent :

La société Fées du Logis à Talant recherche une aide ménagère chez une clientèle de particulier pour l'entretien régulier de logement

Description du poste :

- Personne sérieuse, minutieuse, autonome et discrète.

- Poste à pourvoir en CDI à temps partiel évolutif sur un temps complet

- 20h par semaine

- Salaire : 11,00€ à 12,00€ par heure

- Avantages : Participation au transport

- Horaires aménageables (en fonction de vos obligations familiales), travail en journée

- Rémunération supplémentaire : Primes

- Expérience : Ménage : 1 an (Optionnel)

Pour postuler : envoyez votre CV à m.garnier@feesdulogis.fr

L'épicerie Les bocaux locaux à Noiron-Sous-Gevrey recherche un.e alternant.e en commerce-vente directe

Qualités requises :

- Partager les valeurs de l'épicerie et être sensible aux préoccupations écologiques actuelles : réduction des déchets, agriculture biologique, lutte contre le gaspillage alimentaire, etc.

- Avoir le sens du contact humain, être avenant et aimable

- Etre curieux et volontaire

Candidature : CV accompagné d'un petit mot expliquant votre parcours et votre motivation à info@lesbocauxlocaux.com

La Fromagerie Porcheret recherche pour son nouveau restaurant à Dijon :

- un cuisinier/ une cuisinière

- un serveur / une serveuse

- un responsable

Informations et candidature auprès du gérant de la fromagerie Porcheret, Yann Lavigne au 03 80 27 04 35

