Françoise Barbier est modiste aux Clérimois, un métier à redécouvrir

La société Axes et Soirs de Françoise Barbier propose des chapeaux créés sur mesure, pour mettre en valeur les formes du visage des clientes...

Avec son atelier Axes et soirs, Françoise Barbier est modiste à la campagne

l'échange avec le client est très important dans la réalisation des chapeaux de Françoise Barbier Copier

Autodidacte, Françoise Barbier a commencé a exercer son activité de modiste à Paris en 1993. A présent installée aux Clérimois, elle créée ses chapeaux et accessoires dans l'Yonne, et parcours les salons en France et dans les pays limitrophes.

Les pièces sont uniques, les teintures "maison", le métier de modiste fait bien partie des métiers d'art !

Coordonnées

59 Grande Rue - 89190 Les Clerimois

03 86 66 15 19

https://www.axes-et-soirs.com/