CG Dental, prothésiste dentaire à Druyes-les-Belles-Fontaines

Si les connaissances médicales font partie des bases du prothésiste dentaire, les connaissances techniques entre sculpture, cuisson, préparation de la céramique, en font un métier artisanal. Un travail méticuleux que le père de Clément Gros a su lui transmettre.

La création de prothèse dentaires est un savoir faire artisanal et manuel Copier

Coordonnées :

2 Rue Chanzy - 89560 Druyes-les-Belles-Fontaines

03 86 41 91 40

écrire un e-mail à CG Dental

- - -

Vous avez repéré ou imaginé une solution pour améliorer le quotidien autour de chez vous ? Vous avez identifié des besoins locaux et vous avez des idées pour y répondre ? Avec “Ma solution”, France Bleu vous donne la parole : partagez votre expérience, signalez les initiatives les plus utiles, faites vos propositions et donnez votre avis sur celles des autres. La solution, c’est vous !

Pour afficher ce contenu Make org, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix