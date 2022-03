Hermès renforce sa présence en Charente avec un nouvel atelier inauguré en 2025 et 250 emplois à la clé

En 2025, Hermès va inaugurer un tout nouvel atelier de maroquinerie, à l'Isle d'Espagnac, en Charente. Il s'agira du 23ème atelier de la maison. Un an plus tard, soit en 2026, c'est à Loupes, en Gironde que le groupe poursuivra son développement.

Hermès recrutera et formera, à terme 250 salariés sur chacun de ses deux sites.

Un savoir-faire préservé depuis 1837

Depuis plus de 25 ans, plusieurs maroquineries sont déjà implantées en Nouvelle-Aquitaine dont celle de Montbron, également située en Charente inaugurée en 2012 et qui dispose de son propre centre de formation depuis novembre 2021.

Avec 300 magasins répartis dans 45 pays, Hermès qui compte également 52 manufactures et sites de production en France emploie plus de 17 000 personnes dans le monde, dont plus de 10 000 en France. En 2021, le groupe a réalisé un bénéfice net de 2,44 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires de près de 9 milliards d'euros.

La maison Hermès est une entreprise qui se transmet de génération en génération depuis 1837. Le travail minutieux de l'artisanat à la française est constamment mis en valeur par le groupe qui souhaite également : "répondre aux évolutions du mode de vie de ses clients".