Indre et Loire : le cabinet d'expertise comptable RMA recrute plusieurs comptables

Le cabinet d'expertise comptable RMA en Indre et Loire recrute plusieurs comptables pour les sites de Tours et Loches.

Le cabinet d'expertise comptable RMA se développe et recrute plusieurs comptables en Indre et Loire. Créé en 1984 RMA compte aujourd'hui 50 collaborateurs sur trois sites, Tours, Loches et Chinon.

Pour postuler sur le site de Pôle Emploi : offres 097HFYD et 096MKTX Collaborateur / Collaboratrice d'expertise