La colle de peau de lapin et l'huile de lin clarifiée ou la peinture à tempera n'ont aucun secret pour Joël Henrion...

Joël Henrion est peintre-décorateur-doreur, à Auxerre et au-delà !

Joël Henrion a débuté son activité de peintre décorateur-doreur-restaurateur au chateau de St Fargeau en 1981. Depuis, son parcours s'est étoffé de château en demeures historiques, en passant par le plus haut minaret du monde, à Alger !



De châteaux en demeures historiques, Joël Henrion restaure la décoration ou est invité à créer des décoration contemporaines Copier

Coordonnées :

