Journée de l'Emploi #2 : mercredi 10 mai, inscrivez-vous dès maintenant ! ✅

Une journée pensée pour l'emploi, les compétences et l'entreprise d'aujourd'hui !

Vous dirigez ou représentez une boîte ?

Vous représentez une entreprise installée en Franche-Comté ou ayant des besoins de compétences sur la région ?

Quelle qu'en soit la taille, le secteur d'activité, les corps de métiers ou la situation géographique, c’est de VOUS dont nous avons besoin ! Parce que c’est vous qui allez nous dire, non pas qui vous recherchez, mais plutôt en quoi on a tout intérêt à rejoindre votre société !

Ses avantages, ses perspectives, son état d’esprit, son ambiance, ses conditions de travail et tout ce qui fait qu’on serait bien inspirés de saisir l'opportunité, pour ne pas dire bien stupide de ne pas sauter sur l’occasion !

ⓘ Publicité

Inscrivez-vous ! 👇🏻

Vous représentez une entreprise en demande, vous recrutez ?

Contactez-nous : 03-81-833-111 ou passez par le formulaire ci-dessous :

La journée France Bleu Besançon de l’emploi, nouvelle formule, c’est très prochainement… alors ne tardez pas !

🤝🏻 La journée de l'emploi France Bleu Besançon : le 10 mai !