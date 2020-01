A la Maison des Compagnons du Devoir à Bordeaux, les jeunes sont attendus pour découvrir un modèle original, une expérience riche et de nombreux métiers grâce aux témoignages dispensés. C'est ainsi à Bordeaux et dans les 40 maisons ouvertes sur tout le territoire métropolitain.

Journées portes ouvertes au sein de la Maison des Compagnons du Devoir à Bordeaux les 18 et 19 janvier

Les futurs maroquiniers doivent apprendre à couper et coudre le cuir

Ateliers, animations, informations et pré-inscriptions sur place. La Maison des Compagnons du devoir à Bordeaux se trouve 76, rue Laroche. Les Compagnons du Devoir proposent une gamme de formations sur mesure, des formations pour les jeunes et les adultes en alternance, ces formations garantissent le développement et la montée en compétence des salariés.

Joël Callen Maître Artisan dans le travail du cuir à Podensac en Gironde © Radio France - Isabelle Wagner

Joël Callen est de cette école, la recherche du perfectionnisme dans l'application du savoir faire. Maître Artisan et Artisan d'art Joël Callen est rénovateur et restaurateur de cuir, installé à Podensac. Un profil intéressant par un parcours tourné vers les couleurs depuis l'imprimerie, la cordonnerie puis la rénovation du cuir. Joël Callen re-pigmente les cuirs d'ameublement, d'objets de maroquinerie, de vêtements, et de sièges automobiles. Une référence dans le travail de colorisation du cuir, à base de pigments.