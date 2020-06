L'apprentissage avec la chambre des métiers : premières portes virtuelles mercredi 24 juin !

L'apprentissage est une valeur sûre pour découvrir, comprendre et connaître un métier. De plus en plus de jeunes sont attirés par ce genre de formation qui, contrairement aux idées reçues, n'est pas réservé qu'à certains secteurs. D'ailleurs, ce n'est pas non plus réservé aux jeunes apprenants ... tout le monde peut se former à n'importe quelle étape de sa vie (reconversion, ...) en bénéficiant d'une formation en alternance par exemple.

Les portes ouvertes virtuelles ... une opération inédite !

Geneviève Paulin, Directrice adjointe de l'Université des métiers de Pau et de Bayonne et responsable du service apprentissage, au sujet des JPO virtuelles le 24 juin 2020 Copier

Le réseau des Chambres des Métiers et de l'Artisanat organise les premières Journées Portes Ouvertes virtuelles des CFA. Une jolie manière de prendre en main son avenir encadré, par des professionnels, et soutenu par des experts afin d'orienter, préparer, et suivre de manière personnalisée, les nouveaux apprentis.

En chiffres :

► 112 CFA du réseau des CMA

► 100 000 jeunes formés par an

► 250 métiers

► 600 formations proposées

► du CAP au BAC + 3

Pour suivre la journée portes ouvertes mercredi 24 juin 2020 : rendez-vous sur le site CMA64 !