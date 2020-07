L’association Insertion Emploi Béarn Adour vient en aides aux jeunes

Créée le 21 août 1992, l’association Insertion Emploi Béarn Adour est composée d'une Mission Locale Rurale, d'un Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi, d'un Bureau Information Jeunesse, d'un Espace Métiers d'Aquitaine et d'un Service Logement pour aider les jeunes à se réinsérer dans la vie active

L’association Insertion Emploi Béarn Adour (IEBA), est une structure composée d'une Mission Locale Rurale, d'un Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), d'un Bureau Information Jeunesse, d'un Espace Métiers d'Aquitaine (EMA) et du Service Logement Béarn Adour qui permet aux plus jeunes de trouver un logement, nécessaire pour trouver un travail. Elle intervient sur le territoire de « Béarn Adour ».L’association Insertion Emploi Béarn Adour permet de venir en aide aux jeunes ayant décroché le circuit classique des études et de l'emploi de part ses différentes structures :

La Mission Locale accueille, informe, oriente et accompagne les jeunes de 16-25 ans dans leurs parcours d'accès à l'emploi et à l'autonomie sociale. Au sein de la Mission Locale, la Cellule Emploi facilite l’accès à l’emploi des jeunes et des publics du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE).

Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi répond aux besoins des demandeurs d’emploi de longue durée, bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active, de minima sociaux, jeunes peu ou pas qualifiés, travailleurs handicapés ou personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.

L’Espace Métiers d’Aquitaine (EMA) assure un rôle de premier accueil. Il permet de développer la connaissance sur les métiers, la formation, l’emploi et optimiser l'orientation professionnelle.

Enfin, le Service Logement Béarn Adour offre sur le territoire une réponse aux problématiques d’accès et de maintien dans le logement pour tous les publics.

Un festival pour venir en aides aux jeunes

Au mois d'octobre, l’association Insertion Emploi Béarn Adour organisera avec et pour les jeunes un festival pour venir en aide aux jeunes. Avec les partenaires de la structure, l'événement permettra aux plus jeunes de rencontrer des professionnels, des métiers tous différents les uns des autres. Des ateliers seront là aussi proposés tout au long du festival pour permettre aux plus jeunes de s'affirmer dans la société, mais aussi comment trouver un travail, ou encore comment réussir son entretien d'embauche. Si vous souhaitez contacter l’association Insertion Emploi Béarn Adour, rendez-vous au 6 place de la Tour à Morlaàs ou directement par téléphone au 05 59 33 63 67.