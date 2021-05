L'Atelier de Gwen, salon de coiffure à Saint Georges-sur-Baulche

Coloration, mèches, coupes et transformations, mais aussi les techniques tendance (ombré hair, tie and dye...) sont proposées au clientes de Gwendoline Campisi.

En ouvrant l'Atelier de Gwen, elle a bénéficié des avantages de la reprise d'un salon déjà existant, en conservant l'employée qui y était déjà et une clientèle familiale.

Le salon de Gwendoline Campisi accueille la famille, hommes, femmes, enfants, pour un moment de détente Copier

Coordonnées :

03 86 51 43 23

suivre l'Atelier de Gwen sur sa page Facebook

- - -

Vous avez repéré ou imaginé une solution pour améliorer le quotidien autour de chez vous ? Vous avez identifié des besoins locaux et vous avez des idées pour y répondre ? Avec “Ma solution”, France Bleu vous donne la parole : partagez votre expérience, signalez les initiatives les plus utiles, faites vos propositions et donnez votre avis sur celles des autres. La solution, c’est vous !