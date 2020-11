L'Atelier Mel' Couture à Soucy conçoit et réalise vos robes de mariée façon dentelle...

Mélanie Baillat prend en charge la robe de cérémonie du croquis préparatoire à la réalisation finale Copier

L'atelier de Mélanie Baillat à Soucy, c'est un atelier de couture, de conception et création de robes de cérémonie (robe de mariée, robe de témoin, demoiselle d'honneur...) et aussi de retouches.

Un travail personnalisé et chic, sur mesure, avec un travail de dentelles françaises et de tissus français.

Coordonnées :

06 66 28 12 95 melaniebaillat@gmail.comsur Facebook