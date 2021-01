L'Atelier MJS Déco à St Bris-le-Vineux donne une seconde vie aux objets par la déco

Manon Jarry-Sarfati redonne vie aux meubles et aux objets abandonnés

Vous avez peut-être croisé Manon Jarry-Sarfati sur les vide-greniers quand on pouvait s'y rendre librement, c'est là qu'elle récupère des objets et des meubles auxquels elle donne une seconde vie.

L'Atelier MJS Déco a ouvert ses portes officiellement le 1er mars dernier à St Bris-le-Vineux, et pour faire face aux contraintes liées au Covid, un site de vente en ligne a été mis en place rapidement.

L'Atelier MJS Déco c'est à St Bris le Vineux Copier

