A l'atelier d'enluminure Or et Lumière à Vézelay, il n'est pas question de restauration, mais d'expositions, de cours et de stages d'enluminure traditionnelle.

L'Atelier Or et Lumière à Vézelay travaille l'enluminure comme au moyen-âge

Parchemin, blanc d'œuf, feuille d'or… vous entrez dans l'Atelier Or et Lumière à Vézelay. Béatrice Van Den Bossche anime des stages et des cours d'enluminure, en plus de son travail personnel, qu'on peut voir en ce moment sur les murs de son atelier.

Béatrice Van Den Bossche utilise les techniques traditionnelles médiévales pour ses enluminures Copier

