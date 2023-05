L'entreprise textile SCAVI Europe recrute de toute urgence à Saran

Cette entreprise textile relocalisée en France en 2021 cherche à recruter 15 salariés supplémentaires d'ici le mois de juin 2023 pour honorer ses commandes. Spécialisée dans la fabrication de lingerie et de tee-shirt made in France, SCAVI Europe ouvre ses portes aux couturiers, expérimentés ou non.

L'atelier production de l'entreprise SCAVI Europe de Saran. © Radio France - Juliette Gloria SCAVI Europe compte un seul site en France, et il est à Saran. Chaque jour depuis sa relocalisation en 2021, une cinquantaine de couturiers s'activent sur leur machine à coudre pour piquer, assembler, coudre des maillots de bain, de la lingerie et des tee-shirt, made in France. ⓘ Publicité L'entreprise travaille pour de grandes marques comme La Redoute, Dim, Variance, Lou, Darjeeling ou encore Decathlon. Cette année, les carnets de commande se remplissent, mais la main-d'œuvre ne suit pas. 15 postes à promouvoir d'urgence en CDI Pour ne pas surcharger les salariés actuels, l'entreprise cherche à recruter 15 employés d'ici le mois de juin 2023, et une vingtaine d'ici la fin de l'année. "La formation est prise en charge en intégralité par Pôle Emploi ou par la Région Centre-Val de Loire, et nous embauchons directement en CDI**",** détaille Marie-France Danet, la responsable administrative chez SCAVI. Si l'entreprise peine à recruter ces pour deux raisons précises d'après Marie-France Danet "D'abord la couture c'est un métier qui se perd. Ensuite, les postes que nous proposons n'ont rien à voir avec la couture que l'on peut faire à la maison, pour le loisir. Ici il faut tenir la cadence, c'est de la couture industrielle ! ". Une couturière à son poste dans les ateliers de SCAVI Europe à Saran. © Radio France - Juliette Gloria La couture, un métier qui se perd, comme le métier de chef de lignes des ateliers. A Saran, les deux chefs sont Turques, puisque cette profession n'existe plus en France d'après l'entreprise. Sur les 85 employés de SCAVI Europe à Saran, la moitié sont d'origine étrangère, par manque de main d'œuvre française.