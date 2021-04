L'Or en fer, à Etais-la-Sauvin, propose du mobilier où bois et métal sont étroitement associés

L'Or en fer associe bois et métal pour un mobilier à l'unique

Laurent Magnier attache beaucoup d'importance à l'échange avec le client, dans son atelier, la qualité des planches pouvant guider les choix dans la réalisation des commandes. L'Or en fer, c'est aussi des créations qui sont visibles à Toucy dans l'Atelier Galerie.

L'Or en fer, des réalisations sur-mesure, en métal patiné et encaustiqué et en chêne huilé. - Laurent Magnier

Laurent Magnier travaille avec bonheur des bois de Bourgogne ! Copier

