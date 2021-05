La brasserie Monclem à Malay-le-Grand : des bières classiques et des bières éphémères !

Depuis 4 ans, la brasserie Monclem propose des bières "permanentes" et des bières "éphémères". Clément Chapellier prend plaisir à proposer ces éditions limitées, avec des styles différents, dans les mois à venir, il sera possible de déguster une bière noire à l'avoine, une IPA très parfumée sur les agrumes, et deux bières aux herbes aromatiques.

Du breuvage à l'étiquette, Clément Chapellier gère toute la chaîne de production de ses bières Copier

