La Bretagne recrute - Journée emploi sur France Bleu Breizh Izel le 13/10/21

Transports, agriculture, agro-alimentaire, restauration, hôtellerie, artisanat... de nombreux secteurs peinent à recruter. France Bleu Breizh Izel organise ce mercredi 13/10 une journée spéciale emploi

La Bretagne recrute

Nom de l'entreprise : GINGER CEBTP

Le(s) poste(s) proposé(s) : Technicien.ne géotechnique

Lieu : Brest

Type de contrat (CDD, CDI, temps partiel, temps plein...) : CDI 37h10

Descriptif du poste : L'agence: Au sein de l'agence de Brest comprenant 2 ingénieurs chargés d'affaires, vous serez rattaché au service "Géotechnique" Bretagne comprenant une vingtaine de collaborateurs répartis sur 4 sites (Brest, Quimper, Rennes et Vannes). Les missions: Organiser des campagnes d'investigations géotechniques et/ou des contrôles essais de travaux VRD (lancement et traitement des DICT, Implantations et nivellement des sondages, réservation du matériel de location et sous traitance) Suivre et dépouiller des investigations, réaliser des essais non réalisés par les opérateurs Géotechniciens (reconnaissance à la pelle, reconnaissances de fondations, essais d'eau, suivi piézométrique, essais au pénétromètre dynamique manuel, mesures de déflexions, essais à la plaque, confection d'éprouvette béton, relevé de désordres des voiries) Assurer le suivi et le bon entretien du matériel et de la zone de dépôt d'échantillons. Vous n'avez pas peur du travail physique, vous êtes organisé, soigné et n'êtes pas sensible au vertige ? Ce poste est fait pour vous ! Si vous avez des questions ou vous souhaitez tout simplement candidater, contactez Emilie SAUSSET (e.sausset@groupeginger.com) ou Sarah STAJIC (s.stajic@groupeginger.com) en précisant la référence 2021-270.

Contact : m.gauthier@groupeginger.com

Nom de l'entreprise : CELTECH

Le(s) poste(s) proposé(s) : APPRENTI MONTEUR

Lieu : ERGUE-GABERIC

Type de contrat (CDD, CDI, temps partiel, temps plein...) : CDD

Descriptif du poste : Faire les assemblages et mises au point de machines de dosage pour les industries agroalimentaires et cosmétiques. Intégré au sein d'une équipe de passionnés qui veulent transmettre leur savoir faire sur un beau métier.

Contact : t.louboutin@celtech.fr

Nom de l'entreprise : CELTECH

Le(s) poste(s) proposé(s) : DIRECTEUR TECHNIQUE

Lieu : ERGUÉ-GABÉRIC

Type de contrat (CDD, CDI, temps partiel, temps plein...) : CDI

Descriptif du poste : Diriger une équipe d'ingénieurs et de techniciens. Avoir la passion de la conception mécanique et beaucoup d’ingéniosité. Connaitre les impératifs de conceptions sanitaires pour l'industrie agroalimentaire. Savoir écouter et échanger des idées. Avoir de belles valeurs humaines pour motiver une belle et sympathique équipe.

Contact : t.louboutin@celtech.fr

Nom de l'entreprise : MAGSI

Le(s) poste(s) proposé(s) : Technicien(ne) BE

Lieu : Sizun

Type de contrat (CDD, CDI, temps partiel, temps plein...) : CDI

Descriptif du poste : Spécialiste de l’accessoire de manutention agricole, travaux publics et espaces verts, nous avons besoin de renforcer nos équipes dynamiques. Les missions : • Traiter les commandes depuis le service ordonnancement et assurer le lancement en production. •

Contact : manon.delaporte@magsi.fr

Nom de l'entreprise : LATITUDE OUEST HOTEL*** RESTAURANT & SPA

Le(s) poste(s) proposé(s) : RECEPTIONNISTE

Lieu : LOCRONAN

Type de contrat (CDD, CDI, temps partiel, temps plein...) : CDD 35 H

Descriptif du poste : Prendre en charge le client depuis sa réservation jusqu'à son départ. Accueil, réception, administratif, facturation, réservation, internet et réseaux sociaux, bons cadeaux. Seconder la direction demande de la polyvalence, de l'organisation et de l'autonomie.>

Contact : guislaine.lameyre@latitudeouest.fr

Nom de l'entreprise : Selarl Bertrand Bozec

Le(s) poste(s) proposé(s) : clerc de notaire

Lieu : Douarnenez

Type de contrat (CDD, CDI, temps partiel, temps plein...) : CDI à temps plein

Descriptif du poste : Rédacteur d'actes courants : successions, ventes immobilières. Expérience de deux ans minimum dans un office notarial. BTS ou bac + 3 en droit notarial

Contact : bertrand.bozec@notaires.fr

Nom de l'entreprise : UP INTERIM

Le(s) poste(s) proposé(s) : Préparateur de commandes, Cariste, Employé de ménage, Chauffeur SPL,

Lieu : Morbihan

Type de contrat (CDD, CDI, temps partiel, temps plein...) : Temps plein et temps partiel

Descriptif du poste : UP interim est une Entreprise Adaptée de Travail Temporaire sur le Morbihan. Nous sommes 4 agences sur la Bretagne (Rennes, Brest, St Brieuc et Lorient) Nous accueillons que des personnes qui ont une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Nous proposons des postes en adéquation avec les compétences mais aussi restrictions médicales. Nous recherchons sur tous les secteurs d'activités. Notre objectif est d'être un SAS entre le demandeur d'emploi et un contrat pérenne. L'intérim ne doit être qu'une période temporaire.

Contact : virginie.lemaitre@up-interim.fr

Nom de l'entreprise : START PEOPLE DOUARNENEZ

Le(s) poste(s) proposé(s) : Agents de production, Conducteurs de Ligne, Caristes, Facteurs, Employés Libre Services, Electriciens, Plaquistes....

Lieu : Douarnenez

Type de contrat (CDD, CDI, temps partiel, temps plein...) : Intérim

Descriptif du poste : Jeudi 14 Octobre, c'est la Fête de l'Intérimaire chez Start People. Vous recherchez un emploi en intérim ou CDI, venez entre 9h et 12h ou entre 14h et 17h nous rencontrer dans notre agence de Douarnenez lors d'un moment convivial

Contact : douarnenez@startpeople.fr

Nom de l'entreprise : LE GALL COUVERTURE

Le(s) poste(s) proposé(s) : COUVREUR ZINGUEUR

Lieu : BENODET

Type de contrat (CDD, CDI, temps partiel, temps plein...) : CONTRAT EN ALTERNANCE

Descriptif du poste : COUVREUR / ZINGUEUR EN ALTERNANCE

Contact : saslegallcouverture@orange.fr

Nom de l'entreprise : Ouest Eco Logis

Le(s) poste(s) proposé(s) : Menuisier bardeur

Lieu : Inzinzac-Lochrist (56) / Tréglamus (22) / Quédillac (35)

Type de contrat (CDD, CDI, temps partiel, temps plein...) : CDD puis CDI

Descriptif du poste : Nous recherchons pour nos agences d'Inzinzac-Lochrist (56), Tréglamus (22) et Quédillac (35) des menuisiers bardeurs pour faire de la pose d'isolation par l'extérieur. Nous posons le complexe isolant haute performance UNISO. 39h sur 4 jours et demi. Nous cherchons à intégrer des personnes sur le long terme dans notre entreprise. Si vous cherchez un contrat pérenne n'hésitez pas à nous contacter. Salaire attractif + primes

Contact : m.prevel@ouest-eco-logis.fr

Nom de l'entreprise : Compagnie Artefakt

Le(s) poste(s) proposé(s) : assistant administratif

Lieu : Mesnil Roc'h

Type de contrat (CDD, CDI, temps partiel, temps plein...) : Alternance

Descriptif du poste : Notre association mène des actions d'éducation à l'image (atelier, stages, évènements...). Elle porte un projet de création de lieu culturel en milieu rural : espace d'activités, salle de projection, micro-folie avec un musée numérique... Nous sommes à la recherche d'une personne en alternance pour nous accompagner dans les tâches administratives : secrétariat : rédaction de courriers, comptes-rendus, tenus de listing... comptabilité : création de devis, factures, rapprochement bancaires... accueil du public sur la structure Qualités recherchées : savoir travailler en équipe, être organisé, curieux Débutant accepté

Contact : information@cie-artefakt.com

Nom de l'entreprise : ACTIFS SENIORS FAMILLES

Le(s) poste(s) proposé(s) : Aide ménager (ère)

Lieu : Landerneau

Type de contrat (CDD, CDI, temps partiel, temps plein...) : CDD évolutif

Descriptif du poste : Nous proposons un accompagnement personnalisé et de qualité. Nous accompagnons les familles, les seniors et les personnes âgées dépendantes et/ou en situation de handicap. Installés sur la commune d’Irvillac, nous intervenons en ville sur Landerneau et sur les 22 communes de la Communauté de Communes de Landerneau-Daoulas, en rural mais aussi sur tout le pourtour du littoral du Faou en passant par L’Hôpital-Camfrout, Logona-Daoulas, Daoulas, Loperhet, Plougastel Daoulas. C’est pourquoi, nous recherchons plus qu’un ou une aide ménager (ère) mais des personnes avec des valeurs communes ayant à cœur de contribuer à garder nos aînés à leurs domiciles, leur tenir compagnies mais pas uniquement… Au sein de notre structure à taille humaine, vous interviendrez chez des particuliers pour de l'entretien du cadre de vie, du repassage. Vous pourrez évoluer vers de la garde d'enfants et/ou de l'aide aux personnes âgées après formation. Nous vous garantissons un salaire évolutif, un secteur d’activités en fonction de votre lieu de domicile, l'indemnisation de vos Kilomètres dès le 1er Km parcouru, une mutuelle santé... Nous travaillons sur de la qualité de travail et donc nous vous formons aux pratiques mais aussi nous assurons systématiquement les formations PSC1 et gestes et postures. Vous pourrez également être aider par de la formation continue en e-learning si vous le souhaité et obtenir des certifications complémentaires. Nous vous suivons pas à pas pour que vous puissiez vous sentir bien dans votre poste et vos nouvelles fonctions. Vous aurez un tuteur qui se chargera de vous accompagner tout au long de votre parcours et pourra répondre à l’ensemble de vos questions. Une première expérience dans l’aide à domicile ou bénévole dans le social serait un plus mais nous pouvons aussi former des personnes motivées par un métier de services. En effet, vous appréciez rendre services aux personnes et aimeriez travailler auprès des personnes âgées. Il faut par contre que vous puissiez être véhiculé. Nous proposons des heures évolutives entre 12h et 30 heures par semaine en fonction de vos activités actuelles et ou de votre projet de vie personnel.

Contact : Florence.pouppeville@wanadoo.fr

Nom de l'entreprise : ADMR de Plougastel

Le(s) poste(s) proposé(s) : Aide à domicile

Lieu : Plougastel-Daoulas

Type de contrat (CDD, CDI, temps partiel, temps plein...) : CDI et CDD

Descriptif du poste : VOUS AIMEZ LES RELATIONS HUMAINES? L'ADMR EST FAITE POUR VOUS! Interventions au domicile de personnes âgées et/ou en situation de handicap. Aide dans les actes de la vie quotidienne à savoir: - Entretien du domicile et du linge - Réalisation de courses - Préparation des repas -Sorties -Accompagnement à des RDV médicaux -... Divers contrats à pourvoir, CDI/CDD, à temps partiel choisi. Passe sanitaire et permis obligatoires. Formation en interne en fonction du profil du candidat. Doublure avec une titulaire pour favoriser l'intégration. Uniquement sur la commune de Plougastel- Frais kilométrique pris en charge par l'association

Contact : direction@admr-plougastel.fr

Nom de l'entreprise : TREBAUL Couverture

Le(s) poste(s) proposé(s) : Couvreur

Lieu : Saint Renan

Type de contrat (CDD, CDI, temps partiel, temps plein...) : CDI

Descriptif du poste : Nous recrutons un (ou une) couvreur(se) zingueur(se), des femmes et des hommes de bonne volonté, de tout niveau. L’entreprise est spécialisée dans les couvertures traditionnelles de la région (ardoise, zinc, cuivre) et en matière d’étanchéité (bitume, PVC). Notre équipe de couvreurs et étancheurs intervient pour tous travaux de couverture, bardage et étanchéité, auprès des particuliers, des professionnels et répond aux appels d’offres des marchés publics et privés, pour des projets en neuf comme en rénovation. Missions : Réaliser ou rénover les toitures des bâtiments publics ou privés. Monter les échafaudages et assurer l’évacuation des eaux de pluie et l’étanchéité de la construction contre les intempéries. Ainsi contribuer à la diminution des déperditions thermiques et au confort des occupants. Pose d’ardoise, du zinc, cuivre, des gouttières, bardage… Travaux de SAV Pré requis : - Goût pour le travail en extérieur et en hauteur - Demande de la souplesse, des réflexes et un sens de l’équilibre - Sens du travail en équipe TREBAUL Couverture, à Saint Renan, recrute un (ou une) couvreur(se) zingueur(se) et un (ou une) étancheur(se), des femmes et des hommes de bonne volonté, de tout niveau. Un travail exaltant où l'œuvre collective révèle chacun ! L’entreprise est spécialisée dans les couvertures traditionnelles de la région (ardoise, zinc, cuivre) et en matière d’étanchéité (bitume, PVC). Notre équipe de couvreurs et étancheurs intervient pour tous travaux de couverture, bardage et étanchéité, auprès des particuliers, des professionnels et répond aux appels d’offres des marchés publics et privés, pour des projets en neuf comme en rénovation. Missions : Réaliser ou rénover les toitures des bâtiments publics ou privés. Monter les échafaudages et assurer l’évacuation des eaux de pluie et l’étanchéité de la construction contre les intempéries. Ainsi contribuer à la diminution des déperditions thermiques et au confort des occupants. Pose d’ardoise, du zinc, cuivre, des gouttières, bardage… Travaux de SAV Pré requis : - Goût pour le travail en extérieur et en hauteur - Demande de la souplesse, des réflexes et un sens de l’équilibre - Sens du travail en équipe Conditions d’emploi : - CDI – 38h/semaine - Repas du midi pris en charge par l’entreprise

Contact : assistante.trebaul@orange.fr

Nom de l'entreprise : Le foll-vannier

Le(s) poste(s) proposé(s) : Couvreur et maçon

Lieu : Penvenan (Côtes d’Armor)

Type de contrat (CDD, CDI, temps partiel, temps plein...) : cdi

Descriptif du poste : Poste de 35h du lundi au jeudi Principalement sur des chantiers de rénovation

Contact : sarllefollvannier@orange.fr

Nom de l'entreprise : ADMR 56

Le(s) poste(s) proposé(s) : aides à domicile

Lieu : Morbihan

Type de contrat (CDD, CDI, temps partiel, temps plein...) : CDD ou CDI temps partiel pouvant aller jusqu'à 135h/mois

Descriptif du poste : Les associations de services à la personne ADMR du Morbihan recherchent des aides à domicile pour intervenir auprès de personnes âgées , de personnes en situation de handicap ou de familles pour de l'aide dans les actes de la vie quotidienne: Aide au lever, à la toilette, aux repas, aux courses, entretien du logement et du linge, accompagnement social Nombre d'heures selon disponibilités des candidats Permis obligatoire mais voiture de service possible selon secteur géographique

Contact : veronique.balcon@admr56.com

Nom de l'entreprise : Cornoualia

Le(s) poste(s) proposé(s) : Comptable ; Assistant comptable ; Assistant administratif ; Animateur Qualité ; Opérateur de production

Lieu : Quimper et sa région

Type de contrat (CDD, CDI, temps partiel, temps plein...) : CDI

Descriptif du poste : Rejoindre Cornoualia, c’est être salarié(e) à temps choisi, en CDI, en partageant son temps et ses compétences entre 2 ou 3 entreprises. Nous recrutons des candidats à temps plein, ou à temps partiel si c'est leur choix, en CDI à temps partagé. C'est à dire qu'ils sont salariés de Cornoualia (147 salariés) et partagent leur semaine ou leur année (selon le métier) entre 2 ou 3 entreprises de toute taille et de tous secteurs d'activités sur la Cornouaille. Nous recrutons actuellement sur les postes suivants : Comptable ; Assistant comptable ; Assistant administratif ; Animateur Qualité ; Opérateur de production et sommes en veille sur tous types de profils ! 2 fois plus d’expérience 2 fois plus de collègues 2 fois plus de perspectives 2 fois plus d’ouverture 2 fois plus d’opportunités = 10 fois plus de bonnes raisons de nous rejoindre ! Pour postuler, RDV sur notre site Internet : cornoualia.bzh

Nom de l'entreprise : ETS LE MOUAL - PROXI CONFORT

Le(s) poste(s) proposé(s) : Dépanneur électroménager / Antenniste

Lieu : Priziac

Type de contrat (CDD, CDI, temps partiel, temps plein...) : CDI

Descriptif du poste : Entreprise familiale présente en Centre Bretagne depuis 3 générations dans le secteur de l'Image/Son/Électroménager/Antennes, recherche en urgence un technicien pour assurer les livraisons et les dépannages. Contrat de 39h, travail le samedi.

Contact : etslemoual@orange.fr

Nom de l'entreprise : SARL KERBAUL

Le(s) poste(s) proposé(s) : PLOMBIER CHAUFFAGISTE

Lieu : SAINT THEGONNEC

Type de contrat (CDD, CDI, temps partiel, temps plein...) : CDI

Descriptif du poste : SARL KERBAUL – ZA de MEZMENEZ - 29410 Saint Thégonnec – recherche plombier chauffagiste confirmé en bâtiment (2 à 5 ans d’expérience) dans le neuf et la rénovation. Clientèle : Particulier. Maîtrise des installations de plomberie chauffage. Relationnel, autonomie et rigueur dans la finition du travail sont vos principaux atouts. Région Landivisiau – Morlaix. Tél : 02 98 68 75 52

Contact : contact@kerbaul.fr