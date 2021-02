La Chaîne Agricole : l'agriculture "Made in Touraine" cartonne sur YouTube

Plus de 106 OOO abonnés sur YouTube. Certaines de ses vidéos dépassent allègrement le million de vues. David, jeune agriculteur de Touraine ne s'attendait certainement pas à un tel succès...

David Forge, agriculteur et Youtubeur, invité de France Bleu Touraine Matin Copier

David Forge n'était pas destiné à l'agriculture. Formé d'abord comme comptable, puis entrepreneur et guichetier dans une banque pendant sept ans, il s'est reconverti en reprenant la ferme familiale de Saint-Senoch (Indre-et-Loire), où il a définitivement pris le relais de son père.

David Forge aborde beaucoup de questions sur la mécanique agricole, mais traite aussi de tos les sujets qui font le quotidien d'un agriculteur en 2021. - © Capture d'écran YouTube

David y aborde le quotidien du travail à la ferme, les semis de blé, orge, colza tournesol, la moisson - vidéo la plus vue - mais aussi les rotations des cultures, les assurances que doit avoir un agriculteur, et évidemment aux salons et forums... comme l'incontournable salon de l'agriculture, qui n'aura pas lieu cette année, pandémie oblige.

L'exploitation de David compte 168 hectares, et c'est assurément, le plus grand studio de tournage de vidéos du monde :)

Pour retrouver la chaîne YouTube de David, c'est ici.