La chaleur de la forge, le bruit du marteau sur l'enclume, on a testé pour vous : le travail du forgeron

Nous vous proposons de découvrir un métier bien méconnu mais pourtant ancestral : celui de forgeron. Entre amour de la matière et partage d'une philosophie de vie, on a testé pour vous le travail du forgeron.

Un forgeron, c'est quoi?

Le verbe "forger" possède le sens de "créer". Forger, pour Erwan de Carné Carnavallet, c'est créer une nouvelle histoire à la matière. Le forgeron assemble des pièces, différentes matières pour créer un objet utile.

Il ne suffit pas de taper sur du fer pour en faire un bon couteau, il faut bien sûr de la matière, du feu, mais aussi de la force intérieure, des émotions - Erwan de Carné Carnavallet

Il n'existe pas un seul type de forgeron. Il y a de multiples spécialités : maréchal-ferrant, serrurier, faiseur de cercles, faiseur de charrues, maréchal des forges ou encore taillandier. Erwan est taillandier, il fabrique des objets tranchants : couteaux, épées, haches etc...

Erwan, le forgeron

Avant les forgerons, on les trouvait, la plupart du temps, dans les villages. Pour trouver Erwan, il faut sortir du petit bourg de Solignac-sous-roche, commune située entre Retournac et Craponne-sur-Arzon en Haute-Loire.

Nous entrons dans un hangar partagé où se trouve son atelier Tranche-Lame. Dans un coin on y voit la forge ressemblant à un gros barbecue. Mais ne vous y trompez pas, votre saucisse serait carbonisée très rapidement. Dans cet atelier, on voit les nombreux marteaux et masses mais aussi de grosses voire très grosses machines dont on découvre l'utilité au fur et mesure qu'Erwan nous montre son métier.

Erwan est un bavard, un philosophe, un passionné, en bref un amoureux de son art. Il prend beaucoup de temps et de plaisir à parler de son métier tout en le pratiquant devant nous.

Ma première expérience de forge

Tout d'abord, il faut allumer la forge. Erwan met du petit bois puis ajoute du charbon. Au bout de quelques minutes, la forge est chaude très chaude. Il faut le coup d’œil d'un expert pour savoir qu'elle est à la bonne température pour insérer la matière à travailler. En l'occurrence, il s'agit d'une trousse, un pavé composée de différentes pièces de métal soudées entre elles.

S'en suit une série de manipulations répétées. Il sort la trousse puis la pose sur l'enclume et la bat avec le marteau pour mettre en contact la matière. Il va répéter l'opération autant que nécessaire. Quand Erwan estime que la matière est bien soudée, on peut commencer à lui donner une forme. Et c'est là que j'entre en piste. Erwan me donne une massue et à tour de rôle, en rythme, on va frapper la trousse puis la remettre au feu et ainsi de suite. Un exercice qui vaut bien une séance de musculation.

Apprenez vous aussi ce métier

Mon expérience s'arrête à cette étape là car, selon les pièces, il faut des heures voire de jours pour façonner ce que l'on veut. Mais vous pouvez découvrir ce métier grâce à Erwan le temps d'une journée complète pour créer vos propres outils de coupe (couteaux ciseaux à bois, gouges, scalpels, emporte-pièce, hache, etc...).

Le tarif varie en fonction de la demande mais comptez au moins 150 euros la journée. Il faut évidemment réserver, vous avez tous les renseignements sur le site de Tranche Lame.

Mais c'est une sacré expérience, croyez moi.