La confiserie MLM à Nailly fabrique des nougats, des pralinés et des boules coco

La confiserie MLM à Nailly ouvre ses portes aux clients le vendredi Copier

Le nougat artisanal et les pralinés de Miladin et Milica Dejic à Nailly sont disponibles sur pas mal de salons, de dépôts, dans le sénonais avec Qu'est-ce qu'on mange ce soir, et en vente direct aux particuliers le vendredi à l'atelier à Nailly.

Les boules coco ont fait leur apparition dans les douceurs que vous propose MLM !!!

Coordonnées :

ZA 5 Fausse à la Vernière - 89100 Nailly

06 79 92 75 38

https://www.facebook.com/confiserieMLM/?ref=page_internal