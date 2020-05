La crise du Covid-19 oblige les profs à enseigner à distance

Antoine Royer, prof de maths au lycée Jean Giraudoux, est confiné chez lui avec son épouse, également prof, mais de collège, et leur deux fillettes en classe de maternelle. Tous confinés et au travail à la fois ce qui n'est pas sans poser de problèmes, surtout quand on est prof principal d'une classe de terminal comme Antoine et notamment à l'heure de l'annonce du confinement.

Les échanges de mails et autres "pronotes" ont largement été utilisés pour rassurer et aiguiller, mais aussi pour continuer à enseigner ...

Tant bien que mal, Antoine Royer a continué à enseigner à distance, parfois en bricolant de petite vidéo indispensable pour faire assimiler des notions à ses élèves ...

Le système D a beaucoup fonctionné et perdure pour Antoine Royer, comme pour beaucoup d'enseignants qui ne retrouveront des élèves parfois un peu largué, souvent parce que démotivé, qu'à la rentrée de septembre.